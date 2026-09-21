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Ecuador

Sismo de magnitud 3.5 se registró en Imbabura este lunes 21 de septiembre 

El Instituto Geofísico del Ecuador reportó el movimiento telúrico a las 09:30 de este lunes 21 de septiembre. 

El IG reportó un sismo de 3.5 en Cotacachi, Imbabura.

Instituto Geofísico

Autor

Karina Amaguaya

Actualizada:

21 sep 2026 - 10:00

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Un sismo de magnitud 3.5 se registró este lunes 21 de septiembre de 2026 en la provincia de Imbabura

Según el reporte preliminar del Instituto Geofísico, el movimiento telúrico ocurrió a las 09:30 de este lunes, a 7.2 kilometros de Cotacachi

En el reporte verificado, el Geofísico señaló que el sismo fue de magnitud 3.2 y se localizó a 8.3 kilómetros. 

Según reportes de usuarios en redes, el sismo se sientió de manera corta pero rápida en Ibarra. Mientras que en Otavalo, aseguraron que se sintió fuerte. 

Por este movimiento telúrico no existen reportes de daños o personas afectadas. 

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