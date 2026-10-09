Fuerte sismo de 7.2 sacude a Panamá y provoca pánico en la capital

Un fuerte sismo sacudió a Panamá este viernes 9 de cotubre de 2026.

Un sismo de magnitud de 7.2 sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre de 2026, según el reporte del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

En el informe revisado se detalló que el movimiento telúrico, registrado a las 12:56 de este viernes, ocurrió a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí y tuvo una profundidad de 4 kilómetros.

Sin embargo, el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS ) indicó que el terremoto fue de magnitug 7.6. Y aseguró que el temblor se sintió con intensidad en la capital.

En Ciudad de Panamá, cientos de personas salieron de los edificios, supermercados y escuelas. Videos captaron las evacuaciones.

Hasta las 13:15 no existía un reporte oficial de personas afectadas, pero sí daños materiales en algunas infraestructuras.

El Instituto Geofísico del Ecuador, por su parte, reportó un movimiento de 8.0, a 39.34 kilómetros de Chitre, capital de la provincia de Herrera, en Panamá.

Usuarios en redes aseguraron que el sismo fue fuerte y de larga duración.

Alerta de tsunami en el Pacífico oriental tras sismo en Panamá

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió una alerta de tsunámi en el Pacífico oriental, debido al terremoto que sacudió a Panamá este viernes.

Sin embargo, tras las verificaciones correspondientes de las autoridades, la alerta fue descartada. No obstante se mantiene el monitoreo.

El canal de Panamá ópera 'con normalidad' tras terremoto

El canal de Panamá anunció que sus operaciones continúan con "normalidad" tras el terremoto, según un comunicado de la administración de la vía estratégica interoceánica.

Las "operaciones continúan con normalidad", aunque se activaron "los protocolos de emergencia" y se inspeccionan las instalaciones "para identificar posibles afectaciones", subrayó la nota de la Administración del Canal de Panamá (ACP).