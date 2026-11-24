Un nuevo desprendimiento de rocas provocó el cierre total de la vía Alóag-Santo Domingo este martes 24 de noviembre de 2026.

La vía Alóag-Santo Domingo registra un nuevo cierre total este martes 24 de noviembre de 2026, debido al desprendimiento de rocas a la altura del kilómetro 83, en Santo Domingo de los Tsáchilas.

La Prefectura de Santo Domingo informó sobre la emergencia alrededor de las 06:45 y pidió a los conductores utilizar rutas alternas. Personal de la Policía Nacional permanece en el sector para controlar el tránsito y realizar los desvíos correspondientes.

¿Qué rutas alternas pueden utilizar los conductores?

Ante la suspensión de la circulación en esta carretera que conecta la Sierra con la Costa, las autoridades han señalado las siguientes alternativas:

Vehículos pesados: vía Las Mercedes-Los Bancos

Vehículos livianos: ruta Tinalandia-La Magdalena

Los conductores deben tomar precauciones antes de viajar y mantenerse informados sobre las condiciones de las carreteras.

¿Qué ocurre en el kilómetro 83?

Este tramo de la vía Alóag-Santo Domingo presenta problemas desde el pasado 5 de noviembre, cuando un desprendimiento de grandes bloques de roca obligó a suspender el tránsito vehicular.

Tras varios días de trabajos para retirar el material, el 18 de noviembre se habilitó un paso controlado entre las 09:00 y las 18:00.

Sin embargo, las fuertes lluvias del domingo 22 de noviembre provocaron una nueva suspensión de la circulación. Un día después, se reportaron deslizamientos en los kilómetros 83 y 92.

Este martes, la caída de más material rocoso volvió a afectar el kilómetro 83 y motivó un nuevo reporte de cierre total.

¿Cuándo se habilitará la carretera?

Hasta el reporte de las 06:45 de este martes, las autoridades no han anunciado una fecha ni una hora para la reapertura de la vía.

La Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas recomendó evitar el tramo afectado, respetar las indicaciones de los agentes policiales y consultar los reportes oficiales antes de iniciar un viaje.