¿Caos por compras navideñas?; así estará el clima en Ecuador hasta el sábado 20 de diciembre

Las lluvias y tormentas eléctricas se intensificarán en las últimas semanas de diciembre.

Las compras navideñas complican la movilidad en todas las ciudades y el clima es un factor determinante para que los vehículos puedan circular sin complicaciones. En Ecuador se prevé el regreso de lluvias desde el miércoles 17 de diciembre del 2025 y se pide tomar las precauciones necesarias.

De acuerdo al pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), las precipitaciones y algunas tormentas eléctricas se reportarán en la Amazonía y zonas puntuales de la Sierra hasta el sábado 20 de diciembre.

Las zonas afectadas son:

Costa : Esmeraldas y Santo Domingo

: Esmeraldas y Santo Domingo Sierra : zonas cercanas a la cordillera oriental ( Chimborazo, Tungurahua, Pastaza, Cañar, Azuay y Loja ), pero también se reportarán lluvias de mediana intensidad en Pichincha e Imbabura.

: zonas cercanas a la cordillera oriental ( ), pero también se reportarán lluvias de mediana intensidad en Pichincha e Imbabura. Amazonía: las provincias más afectadas serán Orellana y Pastaza, pero estas condiciones climáticas también se reportarán en Napo, Morona Santiago, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

Estas son las zonas afectadas por lluvias del miércoles 17 al sábado 20 de diciembre Inamhi

La presencia de lluvias podría provocar acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles. Además, las vías podrían verse afectadas por agua estancada, caída de árboles y niebla.

Según el Inamhi, los días con lluvias más intensas serán el jueves 18 y viernes 19 de diciembre.

No obstante, para este miércoles 17 diciembre también se prevé que entre las 10:00 y 15:00 se registren altos niveles de radiación ultravioleta en la Sierra y Amazonía. El calor extremo se reportará en Imbabura, Pichincha, Sucumbíos, Orellana, Cotopaxi, Tungurahua, Azuay, Chimborazo y Galápagos.