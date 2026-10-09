Caos y disturbios en el primer día de 'La Mamá de las Ferias', en Guayaquil

Se reportan aglomeraciones en el ingreso a "La Mamá de las Ferias", en Guayaquil.

Enormes filas, aglomeraciones y disturbios se registraron la noche del jueves 8 de octubre de 2026, en el primer día de "La Mamá de las Ferias" que se realiza en Guayaquil como parte de los eventos por las fiestas de Independencia.

Videos en redes sociales captaron el caos en las puertas de acceso y a cientos de personas haciendo enormes filas para ingresar al Estadio Modelo Alberto Spencer, donde se realiza la segunda edición de esta feria.

En las imágenes se observa a los asistentes empujar las vallas de seguridad para ingresar, mientras otros reclaman que no se respetan las filas y piden que se permita el acceso normal.

Según los reportes ciudadanos, hubo personas que tuvieron que ser atendidas por asfixia. Sin embargo, hasta las 08:50 de este viernes no existía un reporte oficial de las autoridades sobre emergencias atendidas en este evento masivo.

La primera noche se presentaron el Gran Combo de Puerto Rico y Los Hermanos Rosario.

La feria se extenderá hasta el domingo 11 de octubre.