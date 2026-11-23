Moradores de sectores del norte, centro y sur de Guayaquil reportaron cortes de energía eléctrica la noche de este lunes 23 de noviembre de 2026.

Moradores de distintos sectores del norte, centro y sur de Guayaquil reportaron cortes del suministro eléctrico la noche de este lunes 23 de noviembre de 2026 a través de redes sociales.

A estos informes se sumaron denuncias ciudadanas sobre interrupciones del servicio eléctrico en otras zonas del país, como Manabí, Ambato, Los Ríos, Azuay y Cotopaxi.

En Guayaquil, los usuarios alertaron sobre apagones prolongados, fluctuaciones de voltaje y fallas asociadas a presuntos cortocircuitos, por lo que pidieron la intervención de las cuadrillas técnicas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP).

Usuarios de Guayaquil, Manabí, Ambato, Los Ríos, Azuay y Cotopaxi alertaron en redes sociales sobre apagones y variaciones de voltaje durante la jornada. Redes Sociales

Sectores afectados en Guayaquil

En el sur y el Suburbio de Guayaquil, los habitantes reportaron falta de energía en varias zonas, como las calles 26 y la K, donde aseguraron permanecer sin servicio desde la madrugada.

También se registraron cortes en el sector de las calles Gómez Rendón y Abel Castillo, así como en el tramo comprendido entre Esmeraldas y Los Ríos, además del Guasmo Norte.

Moradores del Suburbio advirtieron sobre constantes variaciones de voltaje que podrían ocasionar daños en sus electrodomésticos.

En el norte de la ciudad, los reportes ciudadanos señalaron apagones en Sauces y en la ciudadela La Delicia, en la vía a Daule, donde indicaron que la interrupción se habría originado por un cortocircuito.

De igual manera, usuarios en las inmediaciones de la avenida Plaza Dañín y la ciudadela FAE denunciaron inconvenientes intermitentes con el suministro desde la madrugada del domingo 22 de noviembre.

Hasta el cierre de esta edición, los habitantes de las zonas afectadas aguardaban el restablecimiento total del servicio y un pronunciamiento oficial sobre las causas de las fallas.

Restablecimiento progresivo del servicio eléctrico

CNEL EP informó que, cerca de las 20:30 de este lunes 23 de noviembre, activó de inmediato a sus equipos técnicos y operativos para atender las interrupciones del suministro eléctrico reportadas cuatro provincias.

De acuerdo con la entidad, las incidencias ocurrieron en medio de las condiciones climáticas ligadas al fenómeno de El Niño y afectaron redes de distribución y líneas de transmisión.

CNEL indicó que el servicio se ha ido restableciendo de forma progresiva en las zonas impactadas y que el personal continúa desplegado y monitoreando permanentemente el sistema eléctrico.