Un corte de luz afecta a distintos sectores de Quito la noche de este lunes 23 de noviembre.

Un corte de luz afecta a distintos sectores de Quito la noche de este lunes 23 de noviembre del 2026. El apagón se registró pasadas las 20:30.

Según reportes de redes sociales, en el norte, los cortes son en Ponceano, la Granda Centeno, Quito Tenis, la Av. Eloy Alfaro, la av. Gaspar de Villarroel, la av. América, San Isidro del Inca.

En el sur en cambio, los cortes son en Santa Anita, Nueva Aurora, Loma de Puengasí, entre otros.

Además, se reportan interrupciones del servicio en el valle de Los Chillos y Sangolquí.

Servicio eléctrico restablecido al 100 % en la capital

A las 22.20, la Empresa Eléctrica de Quito emitió un pronunciamiento sobre las causas de las desconexiones energéticas.

La entidad informó que sus equipos técnicos se desplegaron desde las 20:30 de este lunes 23 de noviembre para atender las interrupciones del suministro reportadas.

Según la empresa, las fallas se produjeron en las redes de distribución y subtransmisión en medio de las condiciones climáticas vinculadas al fenómeno de El Niño.

Tras las labores operativas el servicio quedó restablecido al 100 %, mientras la empresa mantiene un monitoreo permanente para responder con rapidez ante cualquier eventualidad.