Un muerto tras choque de dos avionetas en Los Ríos

Dos avionetas chocaron en la provincia de Los Ríos.

Dos avionetas se accidentaron en el cantón Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos, la mañana de este jueves 26 de marzo del 2026.

De forma preliminar se conoce que son avionetas aerofumigadoras que impactaron entre sí. El siniestro ocurrió en el sector de Barraganete pasadas las 07:20, según confirmó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

Según el reporte preliminar, ambas avionetas se habrían impactado y existirían personas atrapadas. Personal de Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y Fuerzas Armadas acudieron al sitio para atender la emergencia.

Una persona falleció en el siniestro, mientras que los equipos especializados continúan con las labores de inspección en la segunda aeronave involucrada. El número de personas heridas se mantiene por confirmar.