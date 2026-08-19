Kast decreta estado de catástrofe en localidad del norte de Chile tras aluvión

Chile declara estado de catástrofe por un fuerte aluvión en el norte

El presidente de Chile, José Antonio Kast decretó este 18 de agosto, estado de catástrofe en la localidad de Tocopilla (norte) tras registrarse un aluvión que arrastró corrientes de barro por las calles de la ciudad.

Aunque aún no hay un reporte de daños, imágenes en medios locales mostraron cómo el agua inundó viviendas en esta localidad ubicada a 1 500 kilómetros de Santiago, y arrastró varios vehículos que se encontraban en zonas empinadas de la ciudad.

URGENTE 🚨 Nos llegan más videos del aluvión que está afectando la comuna de Tocopilla, región de Antofagasta.



Se reportan decenas de vehículos dañados, viviendas afectadas y personas heridas.



Video compartido por la comunidad de RedGeoChile, desde las calles Sucre con… pic.twitter.com/4y2aPAM60c — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) August 18, 2026

"Debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe", anunció el mandatario en X.

La medida permitirá desplegar al Ejército y a equipos de emergencias a la zona.

Esta ciudad desértica, ubicada en la provincia del mismo nombre, tiene unos 25 000 habitantes y está poco habituada a las lluvias intensas que causaron el desastre.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dijo a la prensa que es difícil hacer un balance de daños, pero que debido a la intensidad de las lluvias es "imposible que no haya una afectación".

Chile está viviendo un invierno especialmente lluvioso. En los últimos dos meses al menos 18 personas murieron, la mayoría en julio, durante los distintos temporales que han azotado al país.

El presidente de #Chile, José Antonio Kast, decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe en la provincia desértica de Tocopilla, en la región norteña de Antofagasta, tras los desastres provocados por las intensas lluvias en la zona.



"Debido a las graves… pic.twitter.com/cyKYrxZr3h — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 18, 2026

La pequeña Tocopilla se hizo más conocida por ser la ciudad natal del futbolista chileno Alexis Sánchez, exjugador de equipos como el Barcelona o el Arsenal.