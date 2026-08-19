Cámaras captaron a Rosa Olmedo caminando en el norte de Quito antes de su desaparición.

Rosa del Carmen Olmedo Manosalvas, de 73 años, se encuentra desaparecida desde la mañana del lunes 17 de agosto de 2026.

Sus familiares informaron que la adulta mayor salió a las 09:05 de un conjunto residencial ubicado en el sector de Calderón, al norte de Quito.

Desde entonces se desconoce su paradero.

Cámaras la captaron

Nuevos detalles revelan que un video de seguridad del sector registró sus últimos movimientos.

En la grabación, de poco más de 30 segundos, se observa a Rosa caminando por una de las veredas en la intersección de las calles Cacha y Geovanny Calle, mientras sostenía un paraguas.

Tras ese recorrido, sus allegados perdieron todo contacto con ella.

Así vestía cuando desapareció

Según detallaron sus familiares a Teleamazonas.com , la ciudadana vestía un buzo blanco, jean azul, zapatos deportivos blancos y llevaba consigo una mochila negra de cuerina .

La denuncia por su desaparición ya fue presentada formalmente ante las autoridades competentes.

La información y la ficha oficial de búsqueda de Rosa Olmedo ya constante en el portal del Programa de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior.

Características físicas

De acuerdo con la ficha técnica oficial del Ministerio del Interior (nacida el 18 de junio de 1953), Rosa presenta los siguientes rasgos:

Estatura: 1,65 metros

1,65 metros Peso: 95 libras

95 libras Contextura: Delgada

Delgada Color de ojos: Café

Café Cabello: Castaño

Así puedes ayudar

Si dispone de datos certeros que le ayudarán a dar con la ubicación de Rosa del Carmen Olmedo Manosalvas , comuníquese de manera confidencial a los siguientes canales de atención: