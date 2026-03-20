Personas aprovechan siniestro de tránsito para hurtar mercadería en carretera

Siniestro de tránsito en el vía Balzar - El Empalme

Un siniestro de tránsito se registró en la vía Balzar-El Empalme este viernes 20 de marzo del 2026. Varias personas aprovecharon el susceso y se llevaron la mercadería de un camión siniestrado.

Personas reaccionaron indignadas en videos en redes sociales ante la falta de ayuda de las personas, que solo buscaron tomar la mercadería.

El choque entre dos camiones de carga pesada habría provocado el siniestro que generó gran congestión en la zona.