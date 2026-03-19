Siniestro en la vía Loreto–Coca deja cinco ocupantes de una camioneta fallecidos

La mañana de este jueves 19 de marzo se registró un fatal siniestro de tránsito en la vía Loreto-Coca, entre una camioneta y un bus interprovincial.

Los cinco ocupantes de la camioneta fallecieron producto del aparatoso impacto que dejó al vehículo liaviano con su parte frontal completamente destrozada.

Tras la alerta del siniestro el ECU 911 desplegó a equipos de emergencia para atender a las personas afectadas. En el lugar se confirmó la muerte de cuatro personas.

Pasadas las 17:00 de este jueves el ECU 911 actualizó la información y reportó la muerte de una quinta persona.