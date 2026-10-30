Siniestro en la vía de la Metrovía deja un motociclista fallecido en Guayaquil

Siniestro de tránsito en la vía exclusiva de la Metrovía en Guayaquil

Un siniestro de tránsito con una víctima mortal se registró la mañana de este viernes en el norte de Guayaquil.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 05:15 AM en el carril exclusivo de la Metrovía, sobre la av. de las Américas, a la altura de la parada Aviación Naval.

De acuerdo con los reportes preliminares, un hombre que circulaba en una motocicleta se impactó frontalmente contra un camión liviano que también transitaba por la vía exclusiva de la Metrovía.

El conductor de la moto falleció de manera instantánea producto de fuerte impacto y su cuerpo quedó sobre la calzada.

Peritaje e investigaciones en el lugar del siniestro

Al sitio acudieron agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), efectivos de la Policía Nacional y personal especializado de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT).

La fue acordonada para levantar los indicios correspondientes que permitan determinar la responsabilidad de los involucrados y las causas exactas del choque.

Las autoridades presentes prefirieron no emitir un pronunciamiento oficial en la espera de las pericias técnicas, de forma preliminar se conoce que la víctima mortal sería un miembro de la Policía Nacional.

Cierre del carril y estado del flujo vehicular

Las autoridades bloquearon la circulación en el carril exclusivo con patrulleros de la ATM.

Pese a que el siniestro ocurrió antes de la hora pico y no se generó un congestionamiento en la av. de las Américas.

Se reporta circulación lenta debido a que varios conductores disminuían la velocidad al pasar por el sector para observar la intervención de los equipos de emergencia.