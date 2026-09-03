Vía Mitad del Mundo–Río Blanco tendrá cierre hasta el 6 de septiembre por cambio de alcantarilla

Cierre en la vía Mitad del Mundo–Río Blanco por instalación de alcantarilla

El tramo entre los kilómetros 140 y 141, en el ingreso a Puerto Quito, permanecerá cerrado hasta el domingo debido a las condiciones climáticas. Hay rutas alternas para vehículos livianos y pesados.

El cierre de la vía Mitad del Mundo–Río Blanco, en el ingreso a Puerto Quito, se extenderá hasta el domingo 6 de septiembre de 2026.

La restricción se mantiene entre los kilómetros 140 y 141, donde se realizan trabajos para cambiar una alcantarilla.

Las labores estaban previstas para concluir antes, pero las condiciones climáticas adversas en la zona obligaron a extender el cierre.

Los trabajos están relacionados con el sistema de drenaje de la carretera.

Rutas alternas para vehículos livianos

Los conductores de vehículos livianos pueden utilizar la siguiente ruta: km 140 – Bypass – Puerto Quito – vía La Sexta.

Se recomienda tomar en cuenta el cierre antes de iniciar el viaje y respetar la señalización colocada en el sector.

Rutas alternas para vehículos pesados

Para los vehículos pesados se habilitaron dos opciones: Los Bancos – San Bernabé – Valle Hermoso – Santo Domingo, y Los Bancos – Las Mercedes – Santo Domingo.

Estas rutas permitirán evitar el tramo cerrado durante la ejecución de los trabajos.

Mientras continúe el cierre, los conductores deben planificar su recorrido con anticipación, considerar las rutas alternas y respetar las indicaciones en la vía.

Los trabajos continuarán hasta el 6 de septiembre, cuando está previsto que finalice la intervención en este tramo.