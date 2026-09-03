Tres personas fingieron su propio secuestro para exigir USD 50 000 a su familia en Cotopaxi

A través de sus redes sociales, el ministro del Interior expuso a los implicados en fingir un secuestro en Cotopaxi este 3 de septiembre.

Una pareja y un acompañante simularon estar secuestrados por la banda criminal 'Los Fatales' para extorsionar a su propia familia.

Los sospechosos fueron aprehendidos por la Unidad Anti-Secuestros y Extorsión (Unase) tras un operativo en Cotopaxi y Los Ríos.

El caso se convirtió en uno de los tres operativos estratégicos ejecutados por la Policía Nacional en el país dejaron un total de 10 extorsionadores detenidos.

Exigían USD 50.000 a su familia

La alerta comenzó tras la supuesta desaparición de Madelline M., de 18 años, y su pareja Alex M., de 19 años, en La Maná, provincia de Cotopaxi.

De acuerdo al reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com, horas después, los familiares empezaron a recibir mensajes de WhatsApp desde el teléfono del propio joven.

En los mensajes extorsivos, los supuestos captores aseguraban pertenecer a la organización delictiva 'Los Fatales' y exigían el pago de USD 50 000.

Amenazaron con atentar contra la vida de la pareja si no enviaban una fotografía con el dinero.

Descubiertos en una comunidad de Quevedo

Las unidades especializadas de la Unase iniciaron los trabajos de inteligencia y análisis técnico.

Esto permitió identificar inconsistencias en la denuncia y corroborar que se trataba de una simulación de secuestro con multas económicas.

Los agentes desplegaron el Operativo Libertad-1001 y avanzaron hasta la vía a Cañalito, en Quevedo, en la provincia de Los Ríos.

En el sitio localizaron a la pareja ya un tercer implicado, Carlos J., de 31 años, según el reporte.

Los uniformados confirmaron que los jóvenes no se encontraban en situación de riesgo ni privados de libertad.

Los gendarmes procedieron a la aprehensión en flagrancia de los tres involucrados.

Parte de una red de operativos contra la extorsión

Las autoridades informaron que este caso forma parte de una ofensiva nacional contra el delito de extorsión. y una mujer capturada en flagrancia tras exigir USD 5 000 a un empresario en Guayaquil.

Durante las intervenciones cayó alias 'Pin', cabecilla de una facción de 'Los Águilas' en Guayas.

Los tres implicados en el autosecuestro fueron puestos a órdenes de la Fiscalía General del Estado para su procesamiento penal por el delito de extorsión mediante simulación.