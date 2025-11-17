Velocidad, alcotest... así serán los controles de tránsito en Quito hasta el viernes 21 de noviembre

Los controles de velocidad se realizarán en distintos puntos de la ciudad en el transcurso de la semana.

Los controles preventivos de velocidad y consumo de alcohol a vehículos livianos y pesados continuarán en Quito hasta el viernes 21 de noviembre del 2025, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Según la entidad, los controles serán en distintos puntos de la ciudad entre el martes 18 y el viernes 21 de noviembre, con el fin de reducir siniestros de tránsito y verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Los operativos incluyen revisión de velocidad, control de estado etílico, inspección a vehículos pesados y verificación de documentos. La AMT indicó que estos controles se ejecutarán en horarios distintos para abarcar más puntos de la ciudad. La entidad preparó un cronograma tentativo de controles.

Cronograma del martes 18 al viernes 21 de noviembre

Martes 18 de noviembre

Sur

Estado etílico: Simón Bolívar y Sarahurco (10:00 – 11:00)

Control de pesados: Simón Bolívar y Sarahurco (13:30 – 15:30)

Valles

Control de pesados: Ruta Viva km 8 (10:00 – 12:00)

Control de velocidad: Ruta Viva km 8 (14:00 – 15:00)

Miércoles 19 de noviembre

Sur

Estado etílico: Simón Bolívar y Sarahurco (09:00 – 10:00)

Control de pesados: Simón Bolívar y Sarahurco (13:30 – 15:30)

Valles

Estado etílico: Ruta Viva km 8 (09:00 – 10:00)

Control de pesados: Ruta Viva km 8 (13:30 – 15:30)

Jueves 20 de noviembre

Sur

Estado etílico: Simón Bolívar y Sarahurco (10:00 – 12:00)

Valles

Control de pesados: Ruta Viva km 8 (10:00 – 12:00)

Control de velocidad: Ruta Viva km 8 (13:30 – 14:30)

Norte

Control preventivo y de flujo vehicular: Simón Bolívar y E28B (08:30 – 10:00)

Viernes 21 de noviembre

Sur

Estado etílico: Simón Bolívar y Sarahurco (10:00 – 12:00)

Control de velocidad: Simón Bolívar y Sarahurco (13:30 – 14:30)

Valles

Control de pesados: Ruta Viva km 8 (10:00 – 12:00)

Norte

Control de documentos y contravenciones: Simón Bolívar y E28B (14:30 – 16:30)

La AMT reiteró su llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y mantener los documentos del vehículo en regla.