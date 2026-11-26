Ocho personas y tres familias resultaron afectadas. No se reportan heridos ni fallecidos.

Un deslizamiento de tierra obligó al cierre de la vía Alóag-Santo Domingo, a la altura del kilómetro 65, en el sector La Esperie.

La emergencia se produjo por la erosión de un talud provocada por el caudal del río Napo, según el reporte preliminar.

El evento afectó a tres viviendas. Una presenta aparente colapso, mientras que otras dos registran daños en su infraestructura.

Ocho personas, integrantes de tres familias, resultaron afectadas por esta emergencia. Hasta el momento no se reportan personas heridas ni fallecidas.

Deslizamiento en La Esperie afecta a tres viviendas

Los equipos de Bomberos de Mejía acudieron al sitio para atender la emergencia y coordinaron acciones con la Secretaría de Gestión de Riesgos.

La situación de las viviendas afectadas continúa bajo evaluación.

Cierre en el kilómetro 65 de la vía Alóag-Santo Domingo

El cierre de este tramo impide la circulación vehicular por el sector mientras se atiende la emergencia.

Se recomienda a los conductores tomar precauciones y mantenerse informados sobre las condiciones de la carretera antes de movilizarse.