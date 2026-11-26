Las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas afectadas.

Las fuertes lluvias y el aguaje provocaron inundaciones en varios sectores de Guayaquil entre la noche del miércoles 25 y la madrugada de este jueves 26 de noviembre de 2026.

Las calles registraron acumulación de agua, lo que complicó la circulación vehicular y peatonal en distintos puntos de la ciudad.

Entre las zonas afectadas constan la avenida Malecón, Santa Elena y 10 de Agosto, el puente de la G del sector El Cisne, la cooperativa Cisne 2 —sector La Pista—, Sigsag y avenida 35, además de Héroes del 41.

Las cámaras de Segura EP registraron las inundaciones asociadas a la marea alta.

Sectores inundados en Guayaquil por las lluvias y el aguaje

El ECU 911 también reportó calles anegadas en la avenida José Luis Tamayo e Isidro Ayora; avenida José María Roura, entre Sauces 2 y 7; avenida Pedro Menéndez Gilbert; avenida Quito y San Martín; avenida Ernesto Albán y Mercedes Arzube, y en Unión de Bananeros, bloque 2.

Inundaciones también afectan a Samborondón

En Samborondón se reportó acumulación de agua en la urbanización Entre Ríos, en la avenida Río Vinces, y en el kilómetro 1,5 de la avenida Samborondón.

El ECU 911 y las autoridades de gestión de riesgos mantienen el monitoreo de estos sectores y coordinan el seguimiento de las novedades.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía tomar precauciones en zonas cercanas a ríos y esteros y mantenerse alerta ante nuevas acumulaciones de agua.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia permiten observar las condiciones de las vías mientras continúa el seguimiento de las afectaciones.

Emergencias por cantón y sectores afectados