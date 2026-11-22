Las condiciones podrían continuar durante las próximas horas.

Una intensa actividad eléctrica se registra este domingo 22 de noviembre de 2026 en el Golfo de Guayaquil, la isla Puná y sectores de Santa Elena.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó a las 04:11 que varias localidades presentan lluvias de diferente intensidad acompañadas de tormentas.

¿Qué zonas tendrán más lluvias y tormentas eléctricas?

Atención⚠️ #MonitoreoSatelital | Domingo 22/11 (4:11) Se registran lluvias de variable intensidad acompañadas de tormentas en ciertas localidades de #Guayas, #IslaPuná, #SantaElena. Se prevé que estas condiciones persistan las siguientes horas. ADVERTENCIA #89 Activa⚠️⚠️⛈️ https://t.co/LfGOEN0qYn — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) November 22, 2026

Un núcleo de tormentas concentra su actividad sobre la isla Puná, el estuario del Guayas y el perfil costero hacia Playas.

En estos sectores se reporta una alta cantidad de descargas eléctricas.

Guayaquil se encuentra en el borde norte de este sistema, con actividad eléctrica dispersa.

Las lluvias intensas y las ráfagas de viento también podrían extenderse hacia el canal de Jambelí, Machala, Shumiral y el litoral oeste.

Según el reporte, estas condiciones podrían mantenerse durante las siguientes horas, por lo que se recomienda tomar precauciones en las zonas expuestas.

Recomendaciones ante las tormentas

El reporte advierte sobre posibles riesgos para las actividades marítimas, la navegación artesanal y la circulación vehicular en sectores costeros y del sur de Guayas.

Se recomienda extremar las precauciones y mantenerse atentos a las actualizaciones de las autoridades.

Ecuador enfrenta los efectos de El Niño.

Desde el 29 de agosto, cuando se declaró la alerta roja nacional, las lluvias han dejado 20 personas fallecidas y más de 100 000 afectadas, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.