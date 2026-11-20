Las fuertes precipitaciones de este viernes 20 de noviembre dejaron calles anegadas

Más de una hora de lluvia intensa provocó acumulación de agua en varias calles de Los Ceibos, en el norte de Guayaquil, la mañana de este viernes 20 de noviembre de 2026.

La cantidad de agua sobre la calzada complicó la circulación y generó congestión vehicular en las principales vías del sector.

El carril que conduce hacia Riocentro Los Ceibos fue cerrado debido a la acumulación de agua.

Imágenes difundidas por usuarios en redes sociales muestran calles anegadas y vehículos con dificultades para avanzar.

Tráfico pesado en Los Ceibos tras una hora de lluvia intensa. Cerraron el carril que lleva a Riocentro porque la calle está llena de agua https://t.co/WC0IzFKnr4 — Carolina Pimentel Ja (@CaropimentelJ) November 20, 2026

Un camión hidrocleaner de Interagua y personal operativo trabajaban en el drenaje de la vía.

Reportes de calles anegadas y sectores afectados

Desde las 10:10 se registraron 24 nuevos reportes enviados por 22 personas, según la cuenta de alerta en X, Amaru.

De estos, cinco alertaron sobre lluvias fuertes, principalmente en el sur de Guayaquil; dos reportaron calles con acumulación de agua o cerradas, en los sectores de Olimpus y el Hospital General del IESS Los Ceibos.

Otros 13 reportes informaron de lluvias moderadas o lloviznas.

Los reportes de precipitaciones disminuyeron frente al período anterior: pasaron de 53 personas en los 30 minutos previos a 22 en el último registro.

Aunque la intensidad de la lluvia bajó temporalmente, se esperaba que las precipitaciones volvieran a ser fuertes durante la noche.

Recomiendan evitar calles inundadas y pasos a desnivel

Desde las 07:40 de este viernes se habían acumulado 517 reportes relacionados con las condiciones de lluvia.

Ante las calles anegadas y las restricciones de circulación, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar cruzar sectores inundados o pasos a desnivel.

Las lluvias también se registraron en otros sectores del norte y noroeste de Guayaquil.