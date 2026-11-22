Los ecuatorianos deberán acudir a las urnas el domingo 29 de noviembre

La entrega de objetos durante las campañas electorales en Ecuador tienen restricciones. Desde el inicio de la campaña, el 12 de noviembre de 2026, los candidatos y organizaciones políticas deben cumplir las disposiciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los artículos que pueden distribuir entre los ciudadanos.

El artículo 204 del Código de la Democracia prohíbe a los candidatos entregar donaciones, dádivas o regalos. La única excepción corresponde a los artículos promocionales que estén autorizados y regulados por la autoridad electoral.

Esta prohibición también está contemplada en el artículo 20 del Reglamento de Control y Fiscalización del Gasto Electoral, publicado por el CNE en octubre de 2025.

La disposición establece que los candidatos y organizaciones políticas no pueden entregar obsequios a los ciudadanos, salvo los artículos promocionales que consten en el Sistema de Monitoreo de Vías Públicas utilizado por la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral y las delegaciones provinciales electorales.

El artículo 21 del mismo reglamento establece que los candidatos y organizaciones políticas pueden difundir su imagen, voz o nombre para dar a conocer su trayectoria, programas de gobierno y planes de trabajo.

¿Cuáles son las sanciones por entregar regalos no autorizados?

La entrega de donaciones, dádivas o regalos que no estén autorizados durante el período de campaña electoral constituye una infracción electoral grave.

Según la normativa, las sanciones para los representantes legales, candidatos, responsables económicos y jefes de campaña de las organizaciones políticas pueden incluir: