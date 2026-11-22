Estas son las sanciones para los candidatos que entreguen regalos no autorizados en la campaña
El Código de la Democracia prohíbe a los candidatos a entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos durante la campaña.
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CNE
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Actualizado:
22 nov 2026 - 08:00
La entrega de objetos durante las campañas electorales en Ecuador tienen restricciones. Desde el inicio de la campaña, el 12 de noviembre de 2026, los candidatos y organizaciones políticas deben cumplir las disposiciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los artículos que pueden distribuir entre los ciudadanos.
El artículo 204 del Código de la Democracia prohíbe a los candidatos entregar donaciones, dádivas o regalos. La única excepción corresponde a los artículos promocionales que estén autorizados y regulados por la autoridad electoral.
Esta prohibición también está contemplada en el artículo 20 del Reglamento de Control y Fiscalización del Gasto Electoral, publicado por el CNE en octubre de 2025.
La disposición establece que los candidatos y organizaciones políticas no pueden entregar obsequios a los ciudadanos, salvo los artículos promocionales que consten en el Sistema de Monitoreo de Vías Públicas utilizado por la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral y las delegaciones provinciales electorales.
El artículo 21 del mismo reglamento establece que los candidatos y organizaciones políticas pueden difundir su imagen, voz o nombre para dar a conocer su trayectoria, programas de gobierno y planes de trabajo.
¿Cuáles son las sanciones por entregar regalos no autorizados?
La entrega de donaciones, dádivas o regalos que no estén autorizados durante el período de campaña electoral constituye una infracción electoral grave.
Según la normativa, las sanciones para los representantes legales, candidatos, responsables económicos y jefes de campaña de las organizaciones políticas pueden incluir:
- Multas de 11 a 20 salarios básicos unificados (SBU).
- Destitución del cargo.
- Suspensión de los derechos de participación de seis meses hasta dos años.
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