Lluvias en Ecuador: Más de 110 000 afectados y 17 fallecidos en lo que va del 2026

Las lluvias en Ecuador han dejado miles de afectados, muertos y daños materiales, en lo que va del 2026.

En lo que va del 2026, las lluvias han dejado un total de 110 125 personas afectadas y 17 fallecidos en todo el país.

Según datos de la Secretaría de Gestión de Riesgos se han registrado 33 203 viviendas afectadas y 280 destruidas. También 60 puentes dañados, 33 destruidos y 72,05 kilómetros de carretera afectados.

Miles de eventos adversos por lluvias

Entre las provincias más afectadas están Guayas con 54.817 personas impactadas, seguida por Los Ríos, con 33.634, Esmeraldas, con 11.948, El Oro, con 9.092 y Manabí, con 5.185.

Según la SNGR, desde el pasado 1 de enero se han registrado 2 695 eventos adversos por lluvias en todo el país, lo que ha afectado a 201 cantones y 745 parroquias.

Alerta roja y amarilla en provincias

La SNGR mantiene la alerta amarilla para las provincias de Pastaza y Tungurahua; mientras en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo y Cotopaxi.

También para El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

En alerta roja se encuentran Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja.