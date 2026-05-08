Federico Valverde sufre traumatismo craneoencefálico y se estará fuera hasta 14 días

El mediocampista uruguayo Federico Valverde sufrió un "traumatismo craneoencefálico" que lo alejará de las canchas hasta 14 días, según informó el Real Madrid, este jueves 8 de mayo del 2026. El diagnóstico se dio unas horas después de que trascendiera un presunto altercado con su compañero Aurélien Tchouameni.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico", explicó el club merengue en su breve comunicado.

Según reportes de la prensa española, Valverde fue trasladado a un centro hospitalario junto a su entrenador, Álvaro Arbeloa, para recibir puntos de sutura. La herida habría sido consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza durante un presunto incidente con Tchouameni.

Fede Valverde no estará en el Clásico

El partido ante el Barça, el domingo en el Camp Nou, puede suponer el título para el club catalán, al que le basta con un empate en el Clásico para coronarse campeón con tres fechas de antelación.

El Real Madrid, a 11 puntos del Barça, conserva únicamente opciones ínfimas de ser campeón y se encamina a una segunda temporada consecutiva sin grandes títulos, a lo que añade ahora la tensión en su vestuario.

Valverde y Tchouameni ya habían protagonizado una disputa el miércoles en el entrenamiento, encarándose pero sin llegar a la agresión física.

Pero este jueves se dispararon todas las alarmas cuando el diario Marca reveló lo ocurrido después de la práctica del día, que llevó incluso a Valverde a ser atendido en un hospital cercano a las instalaciones del club en Valdebebas.

Según Marca, la brecha de Valverde fue resultado del incidente, pero se dio "de manera involuntaria" y "no propiciada por un golpe de Tchouameni" de manera directa.

El diario El País de Montevideo, citó a fuentes cercanas al volante uruguayo que señalaron que el Pajarito sufrió esa herida como efecto de un forcejeo y un golpe con una mesa.

En otro comunicado, el Real Madrid informó también este jueves de la apertura de expedientes disciplinarios contra Valverde y Tchouameni por "los hechos" de este jueves, sin explicar la naturaleza de los mismos.