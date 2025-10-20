Cierre parcial en la vía Chordeleg - Sigsig por un deslizamiento de tierra este lunes 20 de octubre

Un montón de rocas obstaculizaron el paso en la vía Chordeleg - Sigsig en Azuay

La vía E594 Chordeleg–Sígsig, en el sector El Calvario (kilómetro 27), en la provincia de Cañar, permanece parcialmente habilitada al tránsito vehicular este lunes 20 de octubre del 2025.

En horas de la madrugada se produjo un deslizamiento de tierra que cubrió ambos carriles, informó el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT). Personal de esta cartera de Estado acudió al sitio para realizar labores de limpieza.

El deslizamiento habría ocurrido durante la madrugada, tras las lluvias registradas en la zona afectando la circulación entre los cantones de Austro ecuatoriano. Las autoridades indicaron que ya se coordinó el envío de maquinaria pesada para realizar las labores de limpieza y habilitar el paso lo antes posible.

Mientras se desarrollan los trabajos, el tránsito vehicular ha sido desviado por la ruta alterna El Valle – Santa Ana – San Bartolomé – Sígsig, recomendándose a los conductores circular con precaución y planificar sus desplazamientos con anticipación.

El MTOP recordó que se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones viales en la provincia del Azuay, ante el incremento de deslizamientos y desbordamientos que suelen registrarse en la época lluviosa.