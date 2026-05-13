Magneto en Ecuador: Toño, Elías y Alex ya están en Quito para sus conciertos

TOUR “UN AMOR QUE NO TERMINA” MAGNETO Y MERCURIO - JUNTOS POR ÚLTIMA VEZ - ECUADOR

Magneto ya empieza a reunirse en Quito. Los primeros en arribar al país son Toño Beltranena, Elías Cervantes y Alex Sirvent, quienes forman parte del tour “Un Amor Que No Termina”.

La agrupación mexicana ofrecerá dos conciertos en Ecuador:

Quito: 15 de mayo en la Plaza de Toros, desde las 19h00

15 de mayo en la Plaza de Toros, desde las 19h00 Guayaquil: 16 de mayo en el coliseo Voltaire Paladines Polo, desde las 18h00

Descuento en entradas

Las entradas continúan disponibles en Buen Plan.

Además, los organizadores anunciaron un descuento del 20% en la localidad VIP por tiempo limitado.