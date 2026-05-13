13 cabezas y más de 90 cuernos de venado se hallaron en un operativo en Santa Elena

Las autoridades hallaron más de una decena de cabezas de venado en un inmueble en Santa Elena.

Un operativo ejecutado en la comuna Sayá, en la provincia de Santa Elena, dejó al descubierto un presunto caso de delitos contra la fauna silvestre en Ecuador, informó la Fiscalía General del Estado este miércoles 13 de mayo de 2026.

Gerald Elías A. C., fue procesado tras el hallazgo de trece cabezas de venado, decenas de cuernos exhibidos como trofeos de caza y animales vivos en cautiverio.

Intervención tras denuncia ciudadana

La intervención se realizó luego de una denuncia ciudadana y el caso fue calificado como flagrante.

El procesado enfrentará un procedimiento directo, mecanismo judicial que concentra todas las etapas del proceso en delitos sancionados con hasta cinco años de prisión.

Hallan trofeos de caza y animales silvestres

Según el formulario único de cadena de custodia difundido por Fiscalía, en una plantación de banano ubicada detrás del inmueble intervenido se encontraron 108 indicios relacionados con fauna silvestre.

Entre los elementos hallados constan:

13 cabezas de venado exhibidas como trofeos

92 cuernos de venado

36 trofeos de caza

44 elementos sueltos

12 fragmentos

3 orejas de venado

Además, en el patio de la vivienda las autoridades encontraron tres venados de cola blanca vivos y tres saínos de collar.

Venado de cola blanca está en peligro

Durante la audiencia de flagrancia, el fiscal de turno indicó que el venado de cola blanca es considerado una especie en peligro, mientras que el saíno de collar figura como vulnerable en la Lista Roja de mamíferos del Ecuador.

Las autoridades investigan si los restos encontrados provendrían de actividades de caza ilegal o tráfico de fauna silvestre, delitos que son sancionados por la legislación ecuatoriana.

¿Qué decidió la justicia?

La jueza de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Santa Elena dispuso medidas cautelares para el procesado, quien deberá presentarse cada quince días ante la autoridad competente.

La audiencia de procedimiento directo quedó convocada para el próximo 29 de mayo de 2026, a las 16:00.