Dos cadáveres fueron hallados en zona selvática de Orellana; Fiscalía abrió investigación

Dos cuerpos fueron encontrados en una zona selvática de la provincia de Orellana, en la Amazonía ecuatoriana, informó la Fiscalía General, este miércoles 13 de mayo de 2026.

El hallazgo se registró en la parroquia rural San Lorenzo de Guayusa. Se realizó el levantamiento de los cadáveres y se ejecutaron diligencias investigativas.

"En Orellana se lleva a cabo el levantamiento de dos cadáveres y se ejecuta varias diligencias investigativas en la parroquia rural San Lorenzo de Guayusa, zona selvática de la Amazonía", indicó la Fiscalía.

Agentes fiscales, efectivos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y personal de Criminalística acudieron al lugar donde estaban los cuerpos.

Según informó la Fiscalía, se dispuso el inicio de una investigación previa con el objetivo de determinar las causas de estas muertes.