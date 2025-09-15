Bloqueo de vías en dos cantones del Carchi persisten desde la madrugada de este lunes 15

La provincia ecuatoriana del Carchi, fronteriza con Colombia, amaneció este lunes con algunas vías cerradas por protestas de transportistas en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, mientras la normalidad ha sido la tónica en el resto del país, incluida la capital, Quito.

El Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) informó de que a primera hora de este lunes en Carchi había cierres en las vías E35 San Gabriel-La Paz, La Paz-Bolívar, Bolívar-Piquiucho, Bolívar-San Gabriel por la "paralización de transportistas".

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó en el espacio de entrevistas de Teleamazonas que dos personas fueron detenidas la madrugada de este lunes por participar en las protestas.

Por su parte, la capital ecuatoriana, Quito, amaneció con transporte público normal luego de que el domingo los dirigentes del sector informaron de que suspendieron la paralización anunciada en la provincia de Pichincha en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

Los establecimientos educativos, que este mes iniciaron sus actividades, también desarrollan con normalidad sus labores y la jornada en el aeropuerto internacional de Quito se mantiene sin contratiempos.

Por su parte en la ciudad de Guayaquil, y el resto del país, las actividades se desarrollan con normalidad y se mantiene el costo de los pasajes del transporte público.