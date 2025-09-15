Gobernación de Cotopaxi, sede temporal del Ejecutivo, luce militarizada este lunes 15

Ambiente en la Gobernación de Cotopaxi, en la nueva sede temporal del Gobierno por decreto del Presidente de la República Daniel Noboa. Fotos :API / William López

La Gobernación de Cotopaxi, sede temporal del Ejecutivo en Latacunga, luce militarizada la mañana de este lunes 15 de septiembre del 2025.

El presidente Daniel Noboa, dispuso vía decreto el traslado de la Presidencia de forma temporal a la ciudad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi.

Desde tempranas horas de la mañana de este lunes se observó un fuerte movimiento militar y policial que incluyó la presencia de vehículos militares como tanquetas para resguardar las actividades que se desarrollaran desde la Gobernación.

Por su parte, la vicepresidenta, María José Pinto, debe despachar desde la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura, por orden de Noboa, quien dispuso los cambios de sede el pasado sábado.

La decisión refleja "el compromiso del Gobierno de estar donde se requiere autoridad, gobernabilidad y diálogo directo con la ciudadanía", informó la Presidencia en un comunicado.

Los dirigentes de los transportistas tienen previsto reunirse este lunes para analizar las repercusiones del alza del diésel, el principal carburante que usan para su trabajo.

La eliminación del subsidio al diésel implica un incremento en el precio de este combustible de 1,80 dólares por galón (3,78 litros) a 2,80 dólares en las estaciones de servicio.