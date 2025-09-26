La Conaie anuncia nuevas resoluciones en el quinto día del paro nacional en Ecuador

Marlon Vargas se encuentra recorriendo distintos terrotorios para pedir apoyo en el paro.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ratificó que se mantendrá el paro nacional y dio a conocer las resoluciones para que cumpla el Gobierno de Daniel Noboa. El anuncio lo realizó en una transmisión en vivo la noche del viernes 26 de septiembre del 2025.

Ecuador enfrenta su quinto día de paro nacional con bloqueos viales y enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Los sectores sociales insisten en que mantendrán las protestas.

"El paro continúa, hay algunos pueblos y nacionalidades que se encuentran haciendo asambleas permanentes y están saliendo de distintos lugares del país a reclamar los derechos, así que estamos en pie de lucha" Marlon Vargas, presidente de la Conaie

Marlon Vargas, presidente de la Conaie, fue el encargado de comunicar la decisión del movimiento indígena. Ante las noticias falsas en redes sociales, el dirigente aclaró que no ha sido retenido.

"Me encuentro bien. Los compañeros nos han recibido con alegría y resistencia, en este territorio, en la provincia de Imbabura", sentenció Vargas, rodeado de varios manifestantes.

Luego, el líder de la Conaie indicó que con los pueblos de la Sierra norte se ha resuelto lo siguiente: