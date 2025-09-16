Los cierres viales en Imbabura y Carchi persisten por protestas; así están las vías de Ecuador

En la Sala del Ecu 911 se instaló el área de monitoreo para la actualización permanente de la información.

El Sistema de videovigilancia ECU 911 reportó alrededor de cuatro cierres viales en la provincia del Carchi e Imbabura debido a las manifestaciones por la eliminación del subsidio al diésel. A pesar de las intervenciones policiales, aún no se ha logrado la apertura de las vías al tránsito.

Según el corte de las 17:00, en Carchi siguen inhabilitadas estas vías: sector Piquiucho, Tulcán-Julio Andrade a la altura de la Finca La Rosita, El Ángel- Mira, sector La Posta, Cuesaca y Mamut.

En la provincia de Imbabura, en cambio, no hay paso en la vía Otavalo-González Suárez debido a las protestas. En videos de redes sociales se observa que un grupo de manifestantes bloqueó la vía con tierra y llantas.

El ECU 911 informó que desde este martes 16 de septiembre se instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) en la sala del ECU para monitorear la situación de las vías en el país y mantener una actualización permanente.