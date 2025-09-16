Cuatro vías de Carchi están cerradas por manifestantes este martes 16 de septiembre

En Carchi se registraron también manifestaciones el lunes 15 de septiembre del 2025

Por la eliminación del subsidio al diésel se han registrado manifestaciones y bloqueos de vías en diferentes zonas del país, una de ellas la provincia del Carchi, fronteriza con Colombia.

Según el ECU 911 de Tulcán, este martes 16 de septiembre del 2025, están cerrados cuatro tramos viales debido a manifestaciones y bloqueos. Los cierres son:

Julio Andrade – Huaca: Cierre en el sector del Cementerio de Julio Andrade.

San Gabriel – Bolívar: Cierre en los sectores La Posta, Cuesaca y La Y del Mamut.

Bolívar – Piquiucho: Cierre en los sectores Piquiucho y San Francisco.

Tulcán – Julio Andrade: Cierre a la altura de la finca La Rosita.

Las manifestaciones en Carchi también se registraron ayer (15 de septiembre del 2025). Hubo incidentes en la vía E35. Incluso seis personas fueron detenidas por bloqyear vías y quemar llantas.

También hubo enfrentamientos entre la fueraza pública y los manifestantes. Por ejemplo, la Policía utilizó gas lacrimógeno para disuadir las protestas.

La Panamericana Norte, en Quito, también amaneció bloqueada este martes 16 de septiembre por quienes rechazan el fin del subsidio al diésel. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) señaló que el cierre específico se registra en la Panamericana Norte y Leonidas Proaño.

La vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, indicó que frente a las alertas de

movilizaciones no habrá "espacio para la extorsión o negociación entendida como suerte de presiones donde el gobierno tendría que terminar cediendo. La decisión está tomada: los recursos tienen que ir adonde más los necesitan”.