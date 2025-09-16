Red vial en Ecuador: bloqueos parciales de vías en rechazo al alza del diésel

La red vial del Ecuador registra varios cierres viales este martes 16 de septiembre del 2025.

Manifestantes bloquearon este martes de forma parcial vías en dos provincias de Ecuador en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y en demanda de mayor seguridad en las vías.

El presidente, Daniel Noboa, declaró este martes el estado de excepción en siete provincias del país "por grave conmoción interna", mientras se registran bloqueos en algunas vías, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y a la inseguridad.

La medida rige para las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Vías bloqueadas por manifestaciones

Pichincha:

Quito – Guayllabamba: cierre total por protesta vinculada al subsidio del diésel, sin vías alternas disponibles.

Los manifestantes cerraron el paso en la Panamericana Norte a la altura del peaje de Oyacoto en la parroquia de Calderón en San Miguel del Común.

Carchi:

Julio Andrade – Huaca: bloqueo por paro de transporte (sector cementerio).

San Gabriel – Bolívar (La Posta, Y del Mamut): paralización de transportistas.

Bolívar – Piquiuco y San Francisco: sin paso; alternativa sugerida: Bolívar – Y de El Ángel – Mascarilla.

Tulcán – Julio Andrade: cierre en finca La Rosita.

Imbabura:

Otavalo (Comunidad de Caluqui).

En estas zonas, los manifestantes quemaron neumáticos en las vías, también protestan por la falta de seguridad en las carreteras, pues denuncian ser víctimas robos, asaltos y extorsiones, entre otros.

Vías bloqueadas por otras causas

Napo

El Reventador – Y de Baeza: deslizamiento sin paso.

Y de Baeza – Lago Agrio: completamente cerrado.

Tungurahua

Baños – Penipe – Riobamba: cerrado por disposición de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Manabí:

Vía San José Chamanga – Pedernales, vía Tosagua – Bahía, vía Rocafuerte – Tosagua, vía Canuto – Calceta. (Hay tramos operativos con limitaciones)

Azuay:

Cuenca – Molleturo – Naranjal, operativa solo para vehículos livianos; presencia de socavamientos y paso restringido.

Vía Cuenca - Girón - Pasaje, Parcialmente habilitada en el km 66, 112, 114, 118.

Vía Paute - Guarumales - Méndez [E-40]: Parcialmente habilitada en el km 61.

El Oro:

Saracay – Piñas y Saracay – Balsas funcionan con un solo carril.

Sucumbíos: