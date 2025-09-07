'Queremos romper una racha y poder ganarle a Argentina', dice Sebastián Beccacece

Sebastian Beccacece, director técnico de la Selección de Ecuador, dio una rueda de prensa, este domingo 7 de septiembre del 2025

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, aseguró que será un gran desafío para el equipo romper una racha y poder ganarle a Argentina, este martes 9 de septiembre del 2025, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

"Enfrentaremos a Argentina con el mismo respeto que a todos los rivales, se trata del campeón del mundo, pero queremos romper una racha y poderle ganar. Ese es un gran desafío para nuestro equipo, y poderle brindar una alegría a nuestra gente", resaltó Beccacece, este domingo 7 de septiembre del 2025, en una rueda de prensa.

El DT mencionó que la intención actual será sostener todo lo conseguido durante un año de trabajo y que los análisis se harán al final de la eliminatoria. Aseguró que por lo hecho hasta ahora es momento para celebrar. Ecuador ya está clasificado a la Copa del Mundo que se jugará en Norteamérica.

Beccacece reconoció que hay muchas cosas que todavía tienen que mejorar, pero que también su equipo ha sido capaz de sacar un 45% de puntos jugando de visitante y que han logrado "jugar de igual a igual" fuera de la altura de Quito.

La Tri jugó contra Brasil en Guayaquil y consiguió un empate por 0-0 y el próximo martes 9 de septiembre lo hará contra Argentina, tal como sucedió también en el anterior proceso para Qatar 2022, cuando el técnico era Gustavo Alfaro, donde el equipo empató por 1-1.

Para el seleccionador, su trabajo alcanzó para recuperar el nivel de juego de varias figuras como Enner Valencia, que en ocho partidos anotó cinco goles, y se despedirá en este encuentro de las Eliminatorias

Según el director técnico, Enner Valencia dejó una marca difícil de superar, pues hasta el momento ha anotado 46 goles con la camiseta de la Selección.

"También ensamblamos un sistema defensivo con el que en once partidos se recibió solo dos goles, pudimos darle continuidad a esa solidez, que la seguimos desarrollando, pero hay muchas cosas más que seguir trabajando", indicó.

Beccacece está convencido que la selección ha hecho una "gran eliminatoria" y recordó que comenzaron con menos tres puntos debido a la sanción del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por el caso del jugador Byron Castillo, "pero el trabajo desarrollado nos permitió cristalizar el primer objetivo que era clasificar al Mundial 2026".

Con relación a las críticas que ha recibido y a los comentarios de un exseleccionado de que se contrate a un nuevo técnico que han causado revuelo en Ecuador, dijo que su responsabilidad era "tomar todo lo que aporte" y "no desgastar energía en lo que no depende de uno".

Beccacece pidió apoyo de los ecuatorianos para el trabajo de sus jugadores, ya que "se lograrán muchas cosas estando unidos por la misma causa", pues "la intención que tenemos es hacer que Ecuador tenga su mejor mundial y para eso seguiremos trabajando y mejorando".