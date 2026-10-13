Cinco aspirantes a Fiscal General superan las impugnaciones; 21 candidatos pueden apelar

La Comisión Ciudadana de Selección está al frente del concurso para escoger al próximo Fiscal General.

El concurso para elegir al próximo fiscal general del Estado continúa con cinco aspirantes habilitados para avanzar a la siguiente fase del concurso. La nómina se definió luego de que la Comisión Ciudadana de Selección resolviera las impugnaciones ciudadanas el pasado 6 de octubre de 2026.

Los candidatos que superaron la fase de impugnaciones son:

Carlos Leonardo Alarcón

Mario Fonseca Vallejo

Juan Guaño Costales

Andrea Cazar Villacís

Patricio Haro Aldean

Sin embargo, la lista todavía podría modificarse. Los 21 aspirantes descalificados tienen la posibilidad de apelar la decisión y la última palabra la tendrá el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

La lista definitiva de candidatos podrán pasar a la etapa de oposición, que consiste en rendir una prueba escrita y oral.

🔴 EN VIVO | Revisa la Sesión Administrativa Nro. 83 de la Comisión Ciudadana de Selección encargada del proceso para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Conéctate: https://t.co/LyrOOSpGdV https://t.co/6xWR3W2Wkh — Participa Ecuador (@CpccsEc) October 8, 2026

¿Cuál es el plazo para presentar las apelaciones?

La Comisión Ciudadana de Selección notificó el 12 de octubre de 2026 a los 21 postulantes que quedaron fuera del concurso por no superar la etapa de impugnación ciudadana.

Aunque la decisión se adoptó el 6 de octubre, los comisionados disponían de tres días hábiles para comunicar las descalificaciones. El feriado del 9 de octubre, por la Independencia de Guayaquil, incidió en el cronograma de notificaciones.

A partir de la notificación, cada aspirante cuenta con tres días para presentar su apelación ante la Secretaría del Cpccs.

Una vez recibidos los recursos, la Secretaría remitirá los expedientes a la Coordinación de Asesoría Jurídica, que tendrá un plazo de tres días para elaborar un informe sobre cada pedido. Estos documentos serán no vinculantes, por lo que no obligan al Pleno a adoptar el criterio jurídico.

Posteriormente, los siete vocales del Cpccs dispondrán de dos días para resolver las apelaciones y determinar si las descalificaciones se mantienen o si son modificadas.

Las resoluciones volverán a la Comisión Ciudadana de Selección, que tendrá otros dos días para elaborar el informe final con la nómina de postulantes habilitados para rendir la prueba escrita.

De acuerdo con el cronograma previsto, la lista definitiva de aspirantes que pasarán a la prueba escrita estaría lista a finales de octubre de 2026.