Cinco cuerpos calcinados fueron hallados en un vehículo en Pedernales; Policía investiga

Los cuerpos sin vida de cinco hombres fueron localizados en un camino de segundo orden en el sector de La Pimienta, según Policía.

Un vehículo incinerado fue hallado en un vía de segundo orden en Manabí, este lunes 1 de diciembre del 2025.

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

01 dic 2025 - 16:04

Un hecho violento conmocionó este lunes 1 de diciembre de 2025 al cantón Pedernales, en el norte de Manabí. Los cuerpos calcinados de al menos cinco personas fueron hallados en un vehículo.   

La Policía Nacional de la subzona Manabí confirmó a Primicias el hallazgo de los cuerpos sin vida, localizados en un camino de segundo orden en el sector de La Pimienta.

Los agentes investigadores acudieron al sitio tras la alerta de lo ocurrido. Al llegar, encontraron los cadáveres de cinco hombres, algunos estaban semidesnudos maniatados

Las autoridades aún no han identificado a las víctimas. Equipos policiales y unidades especializadas se desplegaron al lugar en la zona para realizar el levantamiento de los cuerpos y recopilar indicios.

Los uniformados abrieron una investigación para determinar las causas de este hecho violento. Además, localizar a los responsables de estos crímenes.

Las imágenes del hecho, difundidas en redes sociales, muestran la escena donde fueron hallados los cadáveres. En una de las fotos se ve a un completamente vehículo calcinado.

