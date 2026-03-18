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Ecuador

Muertos y heridos tras choque de una buseta y un automóvil en la vía Cuenca-Molleturo

El siniestro de tránsito ocurrió la madrugada de este miércoles 18 de marzo del 2026. Los afectados fueron trasladados a una casa de salud. 

Un vehículo liviano y una buseta chocaron en la vía Cuenca - Molleturo

Cortesía MSP

Autor

Lizette Abril

Actualizada:

18 mar 2026 - 06:27

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Un fuerte siniestro de tránsito se registró en la vía Cuenca - Molleturo por el choque entre un automóvil y una buseta la madrugada de este miércoles 18 de marzo del 2026.

La alerta ingresó al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 pasadas las 04:00, en el sector Marianza. Dos personas murieron y seis resultaron heridas, según el reporte de la entidad de socorro. 

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