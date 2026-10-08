Estas son las cinco fases de El Niño y cómo evoluciona este fenómeno en Ecuador 

Una inundación se registró en Balao, Guayas en medio del fenómeno de El Niño.

El fenómeno El Niño evoluciona a través de cinco fases que modifican progresivamente las condiciones del océano, la atmósfera y las lluvias.

Aunque cada episodio tiene características particulares, el ciclo comprende las etapas de inicio, desarrollo, madurez, debilitamiento y disipación, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Este evento climático ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se calientan por encima de sus valores habituales, acompañadas de cambios en los vientos, la presión atmosférica, la nubosidad y las lluvias.

Estas son las cinco etapas de El Niño

1. Gestación o inicio

En esta primera etapa, el océano comienza a registrar un aumento de temperatura, pero la atmósfera todavía no responde de forma significativa. Y todavía no hay presencia de lluvias.

2. Desarrollo

El calentamiento del mar se intensifica y comienzan a producirse cambios tanto en el océano como en la atmósfera. Las condiciones se vuelven más cálidas y húmedas, mientras las precipitaciones empiezan a aumentar progresivamente.

3. Madurez

Es el período de mayor intensidad del fenómeno, cuando el océano y la atmósfera están totalmente acoplados. Durante esta fase pueden presentarse lluvias intensas y persistentes, con mayores riesgos de inundaciones y desbordamientos en zonas vulnerables.

4. Debilitamiento

El fenómeno pierde fuerza y la atmósfera comienza a recuperar gradualmente su estabilidad. Las lluvias disminuyen, aunque esto no significa que desaparezcan por completo.

5. Disipación o transición

En la última fase, el océano y la atmósfera avanzan hacia sus condiciones habituales. El calentamiento pierde intensidad y las lluvias asociadas al fenómeno comienzan a reducirse.

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¿Cómo está el fenómeno de El Niño en Ecuador?

Según el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar), el evento El Niño "se mantiene activo y fortalecido en Ecuador, con un calentamiento persistente del Pacífico oriental y señales iniciales de respuesta atmosférica en el Litoral".

De acuerdo con el informe técnico del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (Erfen), publicado el 1 de octubre, "las anomalías de temperatura superficial del mar alcanzaron +3,1 °C en Niño 3.4 y +4,7 °C en Niño 1+2".

Por su parte, el Inamhi identificó una etapa inicial de transición y acoplamiento atmosférico en el Litoral, como respuesta al calentamiento del océano Pacífico.

CN-ERFEN | Resumen técnico del evento El Niño El evento El Niño se mantiene activo y fortalecido en Ecuador, con un calentamiento persistente del Pacífico oriental y señales iniciales de respuesta atmosférica en el Litoral. #Inocar #InocarInforma #ERFEN #ElNiño #Ecuador https://t.co/f0n1ZoPwQV — INOCAR (@inocarec) October 3, 2026

Los efectos de las precipitaciones ya se evidencian en varias localidades del país. Según Erfen, Guayaquil registró el septiembre más lluvioso de su serie histórica desde 1961.

Además, hasta el 30 de septiembre se contabilizaron 131 eventos asociados a las lluvias en el Litoral, que dejaron 13 303 personas afectadas.

Para octubre, los pronósticos prevén precipitaciones por encima de lo normal en la región Costa, con una mayor probabilidad de lluvias y tormentas entre el 10 y el 15 de octubre.

Hasta esa última fecha también se advierte una alta probabilidad de crecidas de ríos y desbordamientos, principalmente en sectores del centro y norte del Litoral.

¿Qué se espera para las próximas semanas?

Los organismos técnicos advierten que el calentamiento del Pacífico podría persistir y favorecer una respuesta atmosférica más marcada en la Costa a medida que avance la estación lluviosa.

Si las precipitaciones se intensifican, también podría aumentar el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y desbordamientos, especialmente en las zonas que ya han mostrado mayor vulnerabilidad.

En contraste, la Sierra y la Amazonía podrían registrar lluvias dentro de los rangos normales o por debajo de ellos. Esta condición podría limitar los aportes de agua a las cuencas hidroeléctricas.