Rescate de mascotas por parte del Cuerpo de Bomberos de Quito

El Cuerpo de Bomberos de Quito ejecutó labores de rescate animal luego de recibir alertas sobre mascotas en peligro en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con el reporte de la entidad, el personal de emergencia acudió tras recibir reportes ciudadanos de algunos animales de riesgo

Las unidades acudieron a los sectores de La Recoleta, Conocoto y Puengasí, donde los animales habían caído en quebradas, para extraer a los animales en riesgo y dejarlos en buenas condiciones.

Según indican el equipo especializado aplicó las maniobras técnicas necesarias para poner a salvo a los animales y verificar que quedaran en buenas condiciones.

Atención en quebradas a la fauna urbana de Quito

Las caídas en quebradas representan un riesgo elevado tanto por la topografía como por las condiciones de acceso en zonas cercanas a laderas y cauces naturales de la ciudad.

La intervención oportuna de los rescatistas permitió extraer a los ejemplares sin que se reportaran mayores consecuencias tras la atención en sitio.

Desde la institución señalaron que mantienen su disposición operativa ante cualquier llamado que involucre vidas en riesgo, reiterando que para Bomberos de Quito cada vida importa y su compromiso es protegerla.