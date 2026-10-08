El impacto económico de El Niño en la región puede durar varios años, según informe de Cepal

El fenómeno de El Niño reduce la actividad económica, y aunque la magnitud y persistencia de las pérdidas varían entre países, se estima que Ecuador, Perú y Colombia concentrarán las mayores pérdidas según estudios para la región de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El informe especial de la Cepal, publicado el 21 de septiembre de 2026, señala que los efectos económicos de El Niño no necesariamente terminan cuando desaparece el fenómeno climático.

La evidencia revisada por el organismo muestra que las pérdidas sobre la actividad económica pueden extenderse durante varios años y que tienden a aumentar cuando la intensidad del episodio es mayor.

Cepal advierte que el impacto económico de El Niño se extenderá por varios años

Para un escenario de El Niño extremo, la Cepal estima una pérdida acumulada de alrededor de 2% del PIB regional durante tres años, con aproximadamente la mitad de ese impacto concentrado en el primer año.

El organismo calcula además que la reducción de los ingresos podría traducirse en hasta 4,8 millones de personas adicionales en situación de pobreza hacia 2030, frente a un escenario sin El Niño.

Los estudios recopilados por la Cepal muestran diferencias importantes entre países.

En Ecuador, por ejemplo, una estimación para un evento extremo ubica la reducción del crecimiento del PIB en 4,4 puntos porcentuales frente a un escenario sin El Niño; en Perú llega a 4,1 puntos y en Colombia a 0,9 puntos.

Para Chile, la estimación revisada es de alrededor de 0,5 puntos porcentuales.

Ecuador, Perú y Colombia concentran las mayores caídas estimadas del PIB

En Ecuador, el impacto climático y económico puede concentrarse en varios frentes al mismo tiempo: pesca, agricultura, inundaciones, infraestructura y comercio.

La revisión de estudios incluida por la Cepal ubica el efecto sobre el crecimiento entre −2,2 y −4,4 puntos porcentuales dependiendo de la intensidad considerada. Para Perú, el rango va de −1,3 a −4,1 puntos.

La Cepal también encuentra presiones sobre los precios, especialmente en alimentos y energía. Colombia, Perú, Chile y Bolivia aparecen entre los países con estimaciones de aumentos de inflación en distintos escenarios y estudios.

Estas cifras son resultados de investigaciones revisadas por la CEPAL y no constituyen una proyección puntual de inflación para 2026.