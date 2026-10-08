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Ecuador

El impacto económico de El Niño en la región puede durar varios años, según informe de Cepal

Un informe de la Cepal advierte que el impacto económico de El Niño puede durar varios años y recortar el PIB regional en un 2%.

El impacto económico puede durar varios años y golpear el PIB de países

AP

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

08 oct 2026 - 18:14

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El fenómeno de El Niño reduce la actividad económica, y aunque la magnitud y persistencia de las pérdidas varían entre países, se estima que Ecuador, Perú y Colombia concentrarán las mayores pérdidas según estudios para la región de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El informe especial de la Cepal, publicado el 21 de septiembre de 2026, señala que los efectos económicos de El Niño no necesariamente terminan cuando desaparece el fenómeno climático. 

La evidencia revisada por el organismo muestra que las pérdidas sobre la actividad económica pueden extenderse durante varios años y que tienden a aumentar cuando la intensidad del episodio es mayor.

Cepal advierte que el impacto económico de El Niño se extenderá por varios años

Para un escenario de El Niño extremo, la Cepal estima una pérdida acumulada de alrededor de 2% del PIB regional durante tres años, con aproximadamente la mitad de ese impacto concentrado en el primer año. 

El organismo calcula además que la reducción de los ingresos podría traducirse en hasta 4,8 millones de personas adicionales en situación de pobreza hacia 2030, frente a un escenario sin El Niño.

Los estudios recopilados por la Cepal muestran diferencias importantes entre países. 

En Ecuador, por ejemplo, una estimación para un evento extremo ubica la reducción del crecimiento del PIB en 4,4 puntos porcentuales frente a un escenario sin El Niño; en Perú llega a 4,1 puntos y en Colombia a 0,9 puntos

Para Chile, la estimación revisada es de alrededor de 0,5 puntos porcentuales.

Ecuador, Perú y Colombia concentran las mayores caídas estimadas del PIB

En Ecuador, el impacto climático y económico puede concentrarse en varios frentes al mismo tiempo: pesca, agricultura, inundaciones, infraestructura y comercio. 

La revisión de estudios incluida por la Cepal ubica el efecto sobre el crecimiento entre −2,2 y −4,4 puntos porcentuales dependiendo de la intensidad considerada. Para Perú, el rango va de −1,3 a −4,1 puntos.

La Cepal también encuentra presiones sobre los precios, especialmente en alimentos y energía. Colombia, Perú, Chile y Bolivia aparecen entre los países con estimaciones de aumentos de inflación en distintos escenarios y estudios. 

Estas cifras son resultados de investigaciones revisadas por la CEPAL y no constituyen una proyección puntual de inflación para 2026.

Impactos económicos asociados a El Niño

País o grupo Canales principales Impacto en PIB Inflación / riesgo Referencia incluida por CEPAL
Bolivia Agricultura, infraestructura, sequías e inundaciones −0,6 p.p. de crecimiento
Otros estudios: −0,88 / −1,94 / −2,58 p.p. acumulados a 1/3/5 años		 +1,97 p.p. de inflación en una estimación histórica Martin (2016); Andrian et al. (2024); Callahan y Mankin (2023)
Centroamérica, Panamá y República Dominicana Agricultura, exportaciones, energía e infraestructura ≈ −1% acumulado
En torno al sexto trimestre en un escenario de El Niño fuerte		 Pequeños aumentos del IPC general y de alimentos Beltran et al. (2023)
Chile Pesca, industria, agricultura, agua y electricidad −0,5 p.p. en el crecimiento del PIB total +0,1 p.p. de inflación entre los meses 4 y 12 en una estimación Gonzales et al. (2026); Cashin et al. (2017)
Colombia Agricultura, hidroelectricidad, energía y alimentos −0,5 / −0,6 / −0,9 p.p.
Moderado / fuerte / extremo		 +1,7 / +2,3 / +3,3 p.p. en un estudio para 2024 Andrian et al. (2024); Melo León et al. (2020)
Costa Rica Agricultura, hidroelectricidad y alimentos −0,4 p.p. en la brecha del producto frente al PIB potencial Aumento estimado de la inflación interanual cercano a 8,1 p.p. en un estudio León (2020); Callahan y Mankin (2023)
Ecuador Pesca, agricultura, inundaciones, infraestructura y comercio −2,2 / −3,0 / −4,4 p.p.
Moderado / fuerte / extremo		 Estimación histórica de +5 p.p.; estudio reciente sin efecto significativo Andrian et al. (2024); Banco Central del Ecuador (2023); Martin (2016)
Perú Pesca, agricultura, inundaciones e infraestructura −1,3 / −2,7 / −4,1 p.p.
Moderado / fuerte / extremo		 +1 / +2 / +3 p.p. según intensidad en un estudio Andrian et al. (2024); Aguirre et al. (2025)
Fuente: CEPAL, “Los efectos del fenómeno El Niño en América Latina y el Caribe y recomendaciones para enfrentarlo”, septiembre de 2026. Las cifras corresponden a estudios revisados por CEPAL y utilizan metodologías y horizontes temporales diferentes.

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