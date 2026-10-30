Cinco personas fallecieron en un aparatoso choque en la vía a Quinindé 

Cinco personas fallecieron en un siniestro de tránsito en Quinindé.

Cinco personas fallecieron y otras dos resultaron heridas en un violento accidente de tránsito registrado en la vía E20, que conecta Quinindé con Santo Domingo, en la provincia de Esmeraldas. El siniestro ocurrió la noche del jueves 29 de octubre de 2026.

Según información del ECU 911, la emergencia se reportó aproximadamente a las 19:10, cerca del sector La Marujita, en jurisdicción del cantón Quinindé.

El accidente involucró a una camioneta doble cabina y un vehículo de carga que transportaba plátano. Ambos automotores quedaron destrozados tras el impacto, cuyas causas todavía se investigan.

Personal de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos de Quinindé y del Ministerio de Salud Pública (MSP) acudió al lugar para atender a las víctimas y realizar las labores de rescate.

Una niña de un año está entre los heridos

Los equipos de emergencia confirmaron que cinco personas perdieron la vida y otras dos sufrieron heridas como consecuencia del siniestro.

Entre los sobrevivientes se encuentra una mujer de 33 años, quien presentó traumatismos múltiples, y una niña de apenas un año, que sufrió una herida en la cabeza.

Ambas fueron trasladadas a una casa de salud de Quinindé para recibir atención médica.

Mientras tanto, los cuerpos de las cinco víctimas mortales fueron llevados al centro forense de Esmeraldas. Hasta el momento, no se han difundido oficialmente sus identidades.

Otro vehículo arrolló a personas que intentaban ayudar

Testigos del accidente reportaron un segundo incidente mientras varios ciudadanos trataban de auxiliar a los ocupantes de los vehículos involucrados.

Según estas versiones, otro automotor habría circulado a gran velocidad por el lugar y arrollado a personas que se encontraban prestando ayuda, además de pasar sobre los vehículos accidentados.

Un video difundido por testigos muestra momentos de tensión en la carretera. Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado las circunstancias de este segundo incidente ni si provocó víctimas adicionales.

La circulación vehicular en este tramo de la E20 se vio afectada durante las labores de emergencia y el levantamiento de información.