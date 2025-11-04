¿Qué ciudades tendrán más días de asueto en noviembre? Estos feriados quedan en Ecuador
14 ciudades de Ecuador tendrán feriado en este mes de noviembre. En diciembre se espera feriado en Quito y el feriado Nacional de Navidad.
El 12 de noviembre se tiene previsto celebración en Ambato.
04 nov 2025 - 17:23
De acuerdo a la Ley de Feriados vigente en Ecuador hay once días de feriados nacionales cada año. Además, cada provincia festeja un día de asueto adicional, debido a sus fiestas locales de provincialización o de independencia.
Después del inicio de noviembre con dos días de feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca resta un descanso nacional y otros locales, según consta en el calendario del Viceministerio de Turismo.
Los dos días de feriado son obligatorios y no recuperables. Una vez que pasó el feriado nacional 14 localidades festejarán en los próximos días de noviembre y tendrán días de asueto obligatorios.
En total son 14 ciudades que tendrán feriado al menos un día más de este mes de noviembre. El festejo será en siete ciudades por actos de provincialización, cuatro de Independencia, dos de Fundación y dos de cantonización.
- 6 de noviembre: Provincialización de Santo Domingo, pasa al viernes 7
- 7 de noviembre: Provincialización de Santa Elena, viernes
- 10 de noviembre: Independencia de Guaranda, lunes
- 10 de noviembre: Provincialización de Morona Santiago, lunes
- 10 de noviembre: Provincialización de Pastaza, lunes
- 10 de noviembre: Provincialización de Zamora Chinchipe, lunes
- 11 de noviembre: Independencia de Latacunga, pasa al lunes 10
- 11 de noviembre : Fundación de Riobamba, pasa al lunes 10
- 12 de noviembre: Independencia de Ambato, pasa al viernes 14
- 15 de noviembre: Fundación de Tena, pasa al viernes 14
- 18 de noviembre: Independencia de Loja, pasa al lunes 17
- 19 de noviembre: Provincialización de Carchi, pasa al viernes 21
- 21 de noviembre: Provincialización de Esmeraldas, viernes
- 26 de noviembre: Cantonización de Daule, pasa al viernes 27
En diciembre habrá un feriado local en Quito. Este será el 6 de diciembre, por el aniversario de fundación de la capital. Ese feriado cae sábado, pero se traslada al viernes 5 de diciembre y será día de descanso obligatorio únicamente en Quito.
El último feriado nacional será en Navidad, el 25 de diciembre. El primer feriado del calendario de 2026 será el de año nuevo, el 1 de enero, que cae jueves y tampoco se traslada a otra fecha.
