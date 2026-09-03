Clausuran restaurante en Quito por presencia de heces de roedores y gatos

Los funcionarios del Arcsa hallaron irregularidades y heces de roedores en un local en Quito

Un establecimiento dedicado a la preparación y venta de comida típica colombiana fue clausurado en el sector de La Prensa, en el norte de Quito, después de que un control sanitario detectara graves problemas de higiene.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) informó este jueves 3 de septiembre de 2026 que técnicos de la Dirección Zonal 9 realizaron una inspección en el local y encontraron condiciones que podían representar un riesgo para la salud de los consumidores.

Entre los principales hallazgos estuvieron heces de roedores, cucarachas, heces de gato y rastros de babosas en el establecimiento. Los funcionarios también identificaron deficiencias relacionadas con el almacenamiento y la conservación de los productos.

Basura y ventanas sin protección en el local

Durante el operativo también se constató que varias ventanas del establecimiento no contaban con protección y estaban expuestas directamente al exterior.

Además, en estos espacios había acumulación de basura. Estas condiciones incrementan el riesgo de ingreso y proliferación de plagas y otros agentes contaminantes en lugares donde se preparan o manipulan alimentos.

Ante las irregularidades encontradas, la autoridad sanitaria dispuso la clausura del establecimiento. Arcsa no precisó en la información difundida cuánto tiempo permanecerá cerrado el local.

Los establecimientos dedicados a la elaboración y comercialización de alimentos deben cumplir requisitos relacionados con higiene, infraestructura, almacenamiento, manipulación de productos y control de plagas para reducir los riesgos de contaminación.

La clausura se mantendrá bajo los procedimientos establecidos por la autoridad sanitaria y la normativa correspondiente.