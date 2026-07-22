Seguro agrícola 'Agroprotege': Requisitos para acceder al subsidio estatal por El Niño

Así funciona el plan estatal para asegurar 500 000 hectáreas en Ecuador

El fenómeno de El Niño vuelve a encender las alertas en Ecuador. De acuerdo con el Plan Estratégico del Fenómeno de El Niño, el escenario más crítico proyecta afectaciones sobre dos millones de hectáreas de cultivos, con pérdidas económicas que podrían alcanzar los USD 1 300 millones.

Para hacer frente a este panorama, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció la implementación de un seguro agrícola subvencionado para proteger la producción nacional y reducir el impacto económico sobre miles de agricultores.

El Niño amenaza 2 millones de hectáreas: Las provincias en riesgo

El programa Agroprotege se ejecutará entre 2026 y 2029 con un presupuesto estatal de USD 24,5 millones.

La iniciativa permitirá subvencionar entre el 60% y el 80% del costo de la prima del seguro, facilitando que pequeños y medianos productores puedan acceder a esta protección frente a eventos climáticos extremos.

Según el MAG, el presupuesto permitirá cubrir una prima cercana a USD 40 millones, suficiente para asegurar aproximadamente 500 000 hectáreas de cultivos.

La cobertura representa un valor económico superior a USD 800 millones, mientras que solo durante 2026 se proyecta beneficiar a 4 820 productores y proteger 15 076 hectáreas, mediante una inversión de USD 2,4 millones.

Provincias y cultivos priorizados

El programa dará prioridad a las provincias consideradas las más vulnerables frente a los efectos de El Niño:

Manabí

Guayas

Los Ríos

El Oro

Entre los cultivos priorizados constan arroz, maíz, cacao, banano, plátano, además de actividades relacionadas con la producción ganadera.

Subsidios de hasta el 80%

La gerente de Agroprotege, Melissa Larrea, explicó que el porcentaje del subsidio dependerá del cumplimiento de varios requisitos.

Entre ellos se encuentran pertenecer a la agricultura familiar campesina, contar con certificaciones de Agrocalidad, haber tenido previamente una póliza agrícola y estar registrado en el Diagnóstico Institucional Organizativo (DIO).

El seguro agrícola cubrirá pérdidas ocasionadas por eventos naturales y biológicos que afectan directamente la producción.

Entre los siniestros contemplados están:

Sequías

Inundaciones

Granizadas

Heladas

Incendios

Plagas

Enfermedades incontrolables

Vientos fuertes

Bajas temperaturas

Deslizamientos

Exceso de humedad

Taponamientos

Caída de ceniza

¿Cómo acceder al seguro agrícola?

Los productores deberán cumplir requisitos básicos establecidos por el Ministerio de Agricultura.

Entre los requisitos constan:

Estar inscritos en el Registro Nacional Agropecuario (RNA)

Producir alguno de los 47 cultivos incluidos en Agroprotege

incluidos en Agroprotege Presentar la cédula de identidad

Estar registrado en el Diagnóstico Institucional Organizativo (DIO).

El programa busca evitar que los agricultores pierdan toda su inversión cuando un fenómeno climático afecta sus cultivos.

Además de proteger el capital invertido, permite mantener la actividad productiva, facilitar la recuperación económica y respaldar el cumplimiento de obligaciones financieras.

Capacitación para enfrentar El Niño

El Ministerio informó que 984 técnicos desarrollan capacitaciones en 17 provincias declaradas en alerta amarilla.

Las jornadas incluyen prevención de riesgos climáticos, buenas prácticas agrícolas y orientación sobre el funcionamiento del seguro agrícola. Solo una pequeña parte de productores cuenta con seguro

Representantes del sector asegurador señalaron que actualmente apenas entre el 3% y el 5% de los productores ecuatorianos dispone de un seguro agrícola.

Uno de los principales desafíos será ampliar la cultura del aseguramiento en el sector agropecuario, especialmente ante el aumento de fenómenos climáticos extremos asociados al cambio climático.

¿Por qué el seguro agrícola es clave frente a El Niño?

Para Paul Dávila, docente de Agroindustria de la UIDE, el seguro agrícola debe entenderse como una herramienta esencial para fortalecer la resiliencia del campo ecuatoriano.

El especialista señala que fenómenos como El Niño no solo destruyen cultivos, sino también semillas, fertilizantes, sistemas de riego, maquinaria y vías de acceso a las fincas.

En ese contexto, explica que el seguro permite proteger la inversión del productor y facilitar la recuperación económica después de un desastre.

Además, sostiene que el aseguramiento debe complementarse con sistemas de alerta temprana, monitoreo climático, infraestructura hidráulica resiliente, diversificación de cultivos y buenas prácticas agrícolas.

A criterio de Dávila, fortalecer estos mecanismos permitirá construir un sector agropecuario más competitivo y preparado frente a los efectos del cambio climático.