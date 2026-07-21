Ken-Y anuncia concierto en Guayaquil como parte de su gira internacional

Ken-Y anuncia su regreso a Guayaquil con su gira internacional.

El cantante puertorriqueño Ken-Y, conocido por formar parte del dúo de reguetón RKM & Ken-Y, confirmó su regreso a Ecuador con un concierto en Guayaquil.

El artista se presentará el próximo 26 de septiembre de 2026, a las 20:00, en Arena Park, Samborondón, como parte de su gira internacional Enamorado World Tour.

Las entradas están disponibles en dos localidades: General, con un valor de

General USD 20 más USD 3 de IVA

USD Preferencia, con un costo de USD 35 más USD 5,25 de IVA.

Estos valores no incluyen los costos por servicio. Consigue tus entradas dando click aquí

Ken-Y y sus éxitos en el reguetón romántico

Kenny Rubén Vázquez, nombre de pila del artista, alcanzó reconocimiento internacional junto a RKM durante la época de mayor expansión del reguetón romántico.

Entre las canciones más conocidas de su trayectoria están “Down”, “Igual Que Ayer”, “Me Matas”, “Te Regalo Amores” y “Princesa”, temas que forman parte del repertorio con el que el cantante ha marcado su carrera.

Con su regreso a Ecuador, Ken-Y promete reencontrarse con sus seguidores y recorrer los éxitos que marcaron una generación del género urbano.