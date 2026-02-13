Así estará el clima del 14 al 17 de febrero durante el feriado de Carnaval en Ecuador

Pronóstico del clima durante el feriado de Carnaval 2026 en Ecuador

El Ecuador tendrán temperaturas agradables en las playas de la Costa del país, según anunció el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) este viernes 13 de febrero víspera al arranque del feriado de Carnaval.

En la Costa se prevé que del 14 al 17 de febrero se presenten índices de radiación ultravioleta altos y cielos parcial nublados.

El organismo no descarta que durante la noche y madrugada de estos días de asueto se presenten eventos de lluvias ocasionales, propios de la temporada invernal en Ecuador.

Las provincias que se encuentran en el interior del Litoral la presencia de lluvias serán más relevantes y estarán acompañada de tormentas eléctricas.

Por su parte para la región Amazónica y la región Sierra la intensidad y presencia de lluvias se mantendrá de manera frecuente en este período. Se espera lluvias intensas con tormentas en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Pastaza, noroccidente de Pichincha y Santo Domingo. Las lloviznas en la Sierra continuarán en los próximos días.

El Inamhi señaló que es probable que en estas dos regiones se presenten horas de sol, pero las lluvias serán relevantes.

Finalmente, en la región Insular, las Islas Galápagos, se prevén cielos parcial nublados, temperaturas agradables e índices de radiación altos. Durante la noche y madrugada se prevé lluvias ocasionales especialmente los días sábado 14 y domingo 15 de febrero.