Colombia expulsa al líder de Los Águilas alias 'Fede', detenido en Medellín

Fede, quien es líder de la banda Los Águilas, se fugó este año de la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil

Las autoridades colombianas expulsaron este viernes al narcotraficante ecuatoriano Rolando Federico Gómez Quinde, alias 'Fede', quien fue detenido el jueves en una operación policial en la ciudad de Medellín (noroeste).

Migración Colombia señaló en un comunicado que "aplicó la medida de expulsión al ciudadano ecuatoriano Rolando Federico Gómez Quinde, conocido como alias Fede, capturado en Medellín gracias a un operativo de la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con autoridades ecuatorianas".

"Tal como lo anunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X, el individuo fue hallado en posesión de documentos de identidad con diferentes nombres, situación que confirmaba su condición de fugitivo de la justicia de su país", agregó la información.

El criminal fue trasladado desde Medellín, capital del departamento de Antioquia, al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, donde "en la tarde del viernes 3 de octubre se le notificó formalmente la medida administrativa de expulsión del territorio nacional", precisó Migración Colombia.

Fede, quien es líder de la banda Los Águilas, se fugó este año de la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, la prisión más grande y peligrosa del país, con la aparente ayuda de miembros de las fuerzas de seguridad.

El criminal está acusado de ser el sucesor de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el criminal más buscado de Ecuador y líder de Los Choneros, la banda más grande y antigua que opera en el país.

Su detención, explicó el director de la Policía colombiana, general Carlos Fernando Triana, "puso fin a diez años de historial criminal de uno de los mayores dinamizadores del tráfico de drogas desde Ecuador y Colombia hacia Estados Unidos".

"El fugitivo se encontraba en la capital antioqueña generando alianzas multicriminales con cabecillas locales e internacionales para establecer nuevas rutas de tráfico de estupefacientes", agregó el oficial.