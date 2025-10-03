'Alias 'Fede' se asomó al balcón de un condominio en Medellín'; nuevos detalles sobre su captura

Alias 'Fede', cabecilla de 'Los Aguilas', fue detenido en Medellín, el jueves 2 de octubre del 2025.

En una operación conjunta entre las fuerzas del orden de Ecuador y Colombia fue arrestado, el jueves 2 de octubre del 2025, Rolando Gómez , alias 'Fede', señalado como líder del grupo delictivo 'Los Águilas' y brazo armado de 'Los Choneros'.

El ministro del Interior, John Reimberg, proporcionó este viernes 3 de octubre del 2025, nuevos detalles de cómo fue la captura del cabecilla.

Las labores de vigilancia y seguimiento de alias 'Fede' duraron varios meses. Agentes de investigación e Inteligencia de Ecuador y Colombia rastrearon sus propiedades y a sus familiares.

Durante esas labores se determinó a un hombre cercano a alias 'Fede', quien sería clave para dar con el paradero del cabecilla. La principal pista fue cuando esa persona viajó a Colombia.

El hombre cercano a Rolando Gómez primero viajó a Bogotá, luego a Cali y finalmente a Medellín. Los agentes vieron cuando ingresó a un condominio en el centro de esa ciudad, por lo que montaron labores de vigilancia.

El Ministro del Interior dijo que mientras la Policía vigilaba el condominio, vieron que alias Fede se asomó al balcón del departamento, por lo que confirmaron que se encontraba en ese inmueble.

Con la confirmación, unidades policiales irrumpieron en el departamento y lo arrestaron junto a tres presuntos colaboradores de su estructura criminal. Según el Ministro del Interior, alias 'Fede' intentó resistirse al procedimiento.

Militares recibieron prisión preventiva por la fuga de alias 'Fede'

Investigaciones apuntan a que Gómez había llegado a Colombia para establecer nuevas rutas de narcotráfico. “Pretendía, desde Medellín, seguir manejando a Los Águilas e incluso crear una nueva organización en ese país”, señaló Reimberg.

El cabecilla de 'Los Aguilas' fugó de la Penitenciaría del Litoral, en junio del 2025 y fue capturados más de tres meses después.

Estaba preso desde enero del 2025 cumpliendo una sentencia por los siguientes delitos: asesinato (2009), tenencia de armas (2011, 2013,2021, 2023), robo (2013, 2015), asociación ilícita (2015), tenencia de armas no autorizadas (2024), y tráfico ilícito de drogas (2025).

Actualmente, alias ‘Fede’ permanece recluido en una cárcel colombiana, mientras avanzan los trámites para su deportación a Ecuador. El Ministro del Interior dijo que se buscará la extradición a Estados Unidos.