Argentina informa a Ecuador que incluyó como grupos terroristas a Los Lobos y Los Choneros

Argentina incluye a Los Choneros y Los Lobos como grupos terroristas

El Gobierno de Argentina informó al Ecuador este viernes 3 de octubre que incluyó a los grupos delincuenciales Los Lobos y Los Choneros como grupos terroristas.

La notificación señala que estas organizaciones criminales ahora constan en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiación, (RePET) en el territorio argentino.

Según indicó el Ministerio del Interior de Ecuador, la decisión fue comunicada por la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, a la embajadora de Ecuador en Argentina, la exfiscal, Diana Salazar.

Reimberg celebró decisión

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg celebró la decisión adoptada por el gobierno argentino, de declarar como organizaciones terroristas a estas dos bandas ecuatorianas.

"Este paso valiente y contundente es una muestra clara de cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional que tanto daño ha causado a nuestros países", escribió el funcionario en su cuenta de X.

Reimberg acotó que "la firme decisión del Gobierno de la República Argentina y de su ministra de Seguridad, es clave en el combate a esta amenaza común. El crimen no conoce fronteras, y por eso nuestra respuesta debe ser conjunta, decidida y sin titubeos.