Conaie denuncia irrupción militar en territorio Waorani; el Ejército asegura que restableció orden

"En el marco del Paro Nacional denunciamos la incursión violenta de la fuerza pública en territorio Waorani, bloque 31 (Orellana). Militares dispararon contra la población y detuvieron a un compañero kichwa y un waorani", escribió la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), este domingo 21 de septiembre del 2025, en X.

El mensaje de la Conaie estuvo acompañado de un video en el que se escuchan gritos, disparos y luego se observa a varios uniformados, de Policía Nacional y el Ejército.

Horas después, a través de un comunidado, la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) sostuvo que, "en la comunidad de Mintaro, ubicado en la provincia de Orellana, nuestros compañeros y compañeras se han levantado en una acción comunitaria frente al incumplimiento de los compromisos de reparación social y ambiental por parte de PetroEcuador en los bloques 31 y 43 ubicados dentro del Parque Nacional Yasuní, empresa que opera en este territorio desde hace más de diez años".

Y añadió que, en este contexto "líderes y lideresas, jóvenes, mujeres y niños de Mintaro fueron reprimidos por las fuerzas públicas. Durante la represión fueron detenidos dos compañeros indígenas de la comunidad". Según el boletín, el hecho se registró el sábado 20 de septiembre del 2025.

En el documento también la NAWE asegura que, "hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el proceso legal ni sobre el estado de salud de nuestros hermanos".

Ejército asegura que restableció el orden

El Ejército, por su parte, se pronunció la noche de este domingo 21 de septiembre del 2025, y aseguró que "han restablecido el orden del bloque 31 en Aguarico ante acciones violentas e informó que tres soldados fueron agredidos por la comunidad Waorani".

Según la versión del Ejército, los uniformados fueron agredidos con arma de fuego.

"El incidente ocurrió mientras personal de la Policía Nacional realizaba un procedimiento urgente para habilitar las vías bloqueadas y reparar los daños oacsionados a la malla perimetral de la plataforma Nenke. Estas acciones de protesta habían sido iniciadas desde el 19 de septiembre por integrantes de la comunidad Mintaro Waorani, como medida de presipon ante reclamos presentados a Petroecuador. La situacipon deriví en aglomeraciones e un ambiente de violencia por parte de los manifestantes. Ante ello, el Ejército acudió en apoyo a la Policía, momento en el que fueron atacados con disparos de perdigones, resultando heridos tres militares".

El Ejército también informó la detención de dos ciudadanos identificados como: Dagua Manyancha Riquelme David, de 40 años, y Tapuy Papa Milton Simón, de 17 años de edad.

Sobre el estado de los militares, informaron que fueron trasladados al Hospital Militar, en Quito, y que su estado de salud es estable.